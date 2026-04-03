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Shocking news for FC Bayern: Harry Kane is out

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03.04.2026 12:52
Harry Kane
Harry Kane(Bild: AFP/KARL-JOSEF HILDENBRAND)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Bad news for all FC Bayern Munich fans: Ankle problems are forcing star striker Harry Kane to sit out! “It’s not ideal; I’d love to have him here,” head coach Vincent Kompany explained ahead of the Bundesliga clash with SC Freiburg …

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No wonder the Belgian would love to have the Englishman on the field, as Kane has scored a whopping 31 goals after 26 matchdays in Germany’s Bundesliga—rarely has the term “goal machine” fit a striker so well ...

Vincent Kompany
Vincent Kompany(Bild: AFP/ALBERTO PIZZOLI)

It’s still unclear who will replace Kane on the front line during Bayern’s away game in Breisgau, but Kompany isn’t worried. “The way we interpret this role is very flexible. We can play with two strikers, with two playmakers, or with a playmaker-striker combination.”

Harry Kane
Harry Kane(Bild: AFP/KARL-JOSEF HILDENBRAND)

“I’m optimistic...”
And what about Kane playing on Tuesday in the Champions League match against Real Madrid in Spain? The Bayern coach reassured everyone: “I’m optimistic about Tuesday.”

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