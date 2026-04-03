Paukenschlag beim FC Bayern: Harry Kane fällt aus

Schlechte Nachrichten für alle, die es mit dem FC Bayern München halten: Sprunggelenksprobleme sorgen für eine Zwangspause für Goalgetter Harry Kane! „Schön ist es nicht, ich hätte ihn gern dabei“, erklärte Cheftrainer Vincent Kompany vor dem Bundesliga-Duell mit dem SC Freiburg …
Kein Wunder, dass der Belgier den Engländer gerne dabei hätte, hält Kane doch nach 26 Spieltagen von Deutschlands Bundesliga bei sage und schreibe 31 Toren – selten hat der Begriff „Tor-Garant“ so gut für einen Stürmer gepasst ...
Wer Kane beim Bayern-Gastspiel im Breisgau an vorderster Offensiv-Front ersetzt, ist noch unklar, Sorgen macht sich Kompany aber keine. „Die Interpretation dieser Rolle bei uns ist sehr flexibel. Wir können mit zwei Stürmern spielen, mit zwei Zehnern oder mit einem Zehner-Neuner-Profil.“
„Ich bin positiv gestimmt, ...“
Und wie schaut es mit einem Einsatz von Kane am Dienstag im Champions-League-Duell mit Real Madrid in Spanien aus? Da beruhigte der Bayern-Trainer: „Ich bin positiv gestimmt, was Dienstag angeht.“
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