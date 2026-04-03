Auftrags- und Umsatzrekord für Liebherr Nenzing

Stabile Entwicklung in den Absatzregionen

Mit einer traditionell hohen Exportquote von rund 99 Prozent unterstreicht die Liebherr-Werk Nenzing GmbH ihre starke internationale Ausrichtung. Trotz der zunehmenden Komplexität in der Zollthematik konnte Nordamerika seinen Umsatzanteil auf über 40 Prozent ausbauen. Besonders erfreulich ist aus Sicht der Oberländer, dass der Heimatmarkt Europa (EU) überdurchschnittlich zulegen konnte und nun gleichauf mit Nordamerika liegt. An dritter Stelle folgt der Markt der Nicht-EU-Länder mit einem Umsatzanteil von knapp zehn Prozent. In diesen drei Regionen zeigten auch die Auftragseingänge einen äußerst dynamischen Verlauf und erreichten neue Rekordstände. Im Gegensatz dazu haben die Länder des Mittleren Ostens und Fernost etwas an Bedeutung verloren.