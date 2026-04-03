Ungesichert, desolat: Polizei stoppt Holztransport

Einer gefährlichen Fahrt setzten Polizisten in Ziersdorf im niederösterreichischen Bezirk Hollabrunn ein Ende. Sie stoppten einen völlig desolaten, nicht für den Verkehr zugelassenen Traktor, auf dessen Anhänger ungesichert Baumstämme transportiert wurden. Der Lenker hatte keinen Schein und verweigerte den Alkotest.