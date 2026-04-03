Ungesichert, desolat: Polizei stoppt Holztransport

Einer gefährlichen Fahrt setzten Polizisten in Ziersdorf im niederösterreichischen Bezirk Hollabrunn ein Ende. Sie stoppten einen völlig desolaten, nicht für den Verkehr zugelassenen Traktor, auf dessen Anhänger ungesichert Baumstämme transportiert wurden. Der Lenker hatte keinen Schein und verweigerte den Alkotest.
Der Traktor war gleich aus mehreren Gründen den Beamten Donnerstagmittag aufgefallen. So machte die Zugmaschine samt Anhänger schon von der Ferne einen fürchterlichen Eindruck, zudem wurden dicke Holzstämme ungesichert transportiert.
Abgerissenes Bremsseil
Im Zuge der Anhaltung bestätigte sich der Verdacht der Polizei. Sowohl der Traktor als auch der Anhänger hatten keine gültige Zulassung. Dazu kamen erhebliche Mängel, etwa fehlende Beleuchtung oder ein abgerissenes Bremsseil.
Der Lenker, ein 62-Jähriger aus Wien, hatte zudem keine gültige Lenkberechtigung. Einen Alkotest verweigerte der Mann. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, er wird bei der Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.
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