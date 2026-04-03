Heizung begann in Wohnhaus in Puch zu brennen

Kurz nach 21 Uhr wurde am Donnerstagabend in Puch (Salzburg) Alarm ausgelöst. In einem Wohnhaus war es zu einem Feuer mit starker Rauchentwicklung gekommen. Eine Heizung war dort in Brand geraten.
Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten bereits alle Bewohner das Haus verlassen. An der Haustüre kam bereits Rauch aus dem Innenraum. Die Einsatzkräfte betraten wegen der Rauchentwicklung das Haus mit schwerem Atemschutz.
Der Brand konnte gelöscht werden, niemand wurde verletzt. Wie es zu dem Feuer an der Heizung kam, ist derzeit unbekannt. 37 freiwillige Feuerwehrleute waren im Einsatz.
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