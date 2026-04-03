Osterhase als Millionär: Eier, Schoko & Geschenke

Nachhaltigkeit ist Preisfrage

Süßigkeiten stehen auf der Einkaufsliste ganz oben (65 Prozent), gefolgt von bunten Eiern (57 Prozent) und Spielsachen oder Bargeld (29 Prozent). Nachhaltige Produkte haben bei der Hälfte der Niederösterreicher aber nur eine Chance, wenn der Preis gleich hoch oder günstiger als bei konventioneller Ware ist. Das gilt wohl auch für die zehn Millionen Ostereier und fünf Millionen Schokohasen, die am Sonntag in blau-gelben Nesterln liegen.