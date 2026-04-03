Osterhase als Millionär: Eier, Schoko & Geschenke

Das Fest am kommenden Wochenende ist ein Wirtschaftsfaktor in Niederösterreich – auch wenn die geplanten Ausgaben ein bisschen sinken.
Die weltweiten Krisen haben nur minimale Auswirkungen auf das Osterfest. Zumindest was die Spendierhosen der Niederösterreicher aus diesem Anlass betrifft. Denn auch heuer geht es um Millionen. Der Handel geht im weiten Land von einem Oster-Umsatz von 53 Millionen Euro aus. „Das ist nur um eine Million weniger als im Vorjahr“, weiß Franz Kirnbauer, Spartenobmann bei der Wirtschaftskammer.
55 Euro pro Kopf
73 Prozent der Landsleute treten als Osterhase in Erscheinung. Für Geschenke werden dabei durchschnittlich 55 Euro ausgegeben. Nur 15 Prozent der Niederösterreicher haben die Ausgaben für das Osterfest heuer gedrosselt. Ein Fünftel hat hingegen sogar aufgestockt.
Nachhaltigkeit ist Preisfrage
Süßigkeiten stehen auf der Einkaufsliste ganz oben (65 Prozent), gefolgt von bunten Eiern (57 Prozent) und Spielsachen oder Bargeld (29 Prozent). Nachhaltige Produkte haben bei der Hälfte der Niederösterreicher aber nur eine Chance, wenn der Preis gleich hoch oder günstiger als bei konventioneller Ware ist. Das gilt wohl auch für die zehn Millionen Ostereier und fünf Millionen Schokohasen, die am Sonntag in blau-gelben Nesterln liegen.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.