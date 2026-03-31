Friendly Match in Vienna
The Lineup: Here’s How the ÖFB Team Will Line Up Against South Korea
Here it is, the starting lineup with which Austria’s head coach Ralf Rangnick is aiming for success in the high-profile friendly against South Korea!
Here is the lineup:
“We want to show up in the same form again,” explained head coach Ralf Rangnick. If his squad remains unbeaten in its 13th consecutive home game, it would hold the sole ÖFB record. Rangnick wouldn’t mind that. “But for me, that’s not the top priority; it doesn’t get us anywhere.”
“Since we’re here, then...”
The Austrians suffered their last home defeat on October 13, 2023, in the Euro qualifier in Vienna against Belgium (2-3). Since then, they have recorded nine wins and three draws at home. The current squad shares the ÖFB record of twelve home games without a loss with the team from 1922 to 1925 under head coach Hugo Meisl and the team from 1971 to 1975 under Leopold Stastny. “Since we’re here, we naturally want to win the games,” said Rangnick. “We want to develop a joy for the game and give the opponent few chances—all the things that make up control of the game.”
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