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Test-Schlager in Wien

Die Aufstellung: So startet ÖFB-Elf gegen Südkorea

Fußball International
31.03.2026 19:31
Können Patrick Pentz und Co. auch heute gegen Südkorea überzeugen?
Können Patrick Pentz und Co. auch heute gegen Südkorea überzeugen?(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Hier ist sie, die Startaufstellung, mit der Österreichs Teamchef Ralf Rangnick im Testspiel-Schlager gegen Südkorea den Erfolg sucht!

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Hier die Aufstellung:

„Wir wollen uns wieder in der gleichen Verfassung präsentieren“, erklärte Teamchef Ralf Rangnick. Bleibt seine Auswahl auch im 13. Heimspiel in Folge ungeschlagen, hätte sie den alleinigen ÖFB-Rekord inne. Rangnick hätte nichts dagegen. „Aber für mich steht es nicht an erster Stelle, dafür können wir uns nichts kaufen.“

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„Wenn wir schon hier sind, dann ...“
Ihre bisher letzte Heimniederlage haben die Österreicher am 13. Oktober 2023 in der EM-Quali in Wien gegen Belgien (2:3) kassiert. Seither gab es im eigenen Land neun Siege und drei Remis. Den ÖFB-Rekord von zwölf Heimpartien ohne Niederlage teilt sich die aktuelle Auswahl mit jener von 1922 bis 1925 unter Teamchef Hugo Meisl bzw. jener von 1971 bis 1975 unter Leopold Stastny. „Wenn wir schon hier sind, dann wollen wir die Spiele natürlich gewinnen“, sagte Rangnick. „Wir wollen die Spielfreude entwickeln und wenig zulassen für den Gegner – all diese Dinge, die Spielkontrolle ausmachen.“

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