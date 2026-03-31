„Wir haben gedacht, dass er unverwundbar ist“

„Er war ein echter Draufgänger, aber auch ein wahrer Kumpel und immer hilfsbereit.“ So hat Alexander Reiner seinen Freund Manfred Stengl in Erinnerung. Reiner, späterer Langzeit-Geschäftsführer vom Salzburgring, hatte auch viel mit Stengls Vater und Motorsport-Funktionär Friedrich, Mitbegründer der Strecke, zu tun. In einer Wintersportart machte Manfred aber schon als Jugendlicher von sich reden.