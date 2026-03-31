„Wir haben gedacht, dass er unverwundbar ist“

Österreichs jüngster Olympiasieger aller Zeiten wäre am 1. April 80 Jahre alt geworden. Doch das Leben des sportlich hochbegabten Salzburgers Manfred Stengl endete tragisch – und viel zu früh.
„Er war ein echter Draufgänger, aber auch ein wahrer Kumpel und immer hilfsbereit.“ So hat Alexander Reiner seinen Freund Manfred Stengl in Erinnerung. Reiner, späterer Langzeit-Geschäftsführer vom Salzburgring, hatte auch viel mit Stengls Vater und Motorsport-Funktionär Friedrich, Mitbegründer der Strecke, zu tun. In einer Wintersportart machte Manfred aber schon als Jugendlicher von sich reden.
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