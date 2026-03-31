In Unwetter geraten
SOS in Sand geschrieben: Paar auf Hawaii gerettet
Von krone.at
Ein Urlaub auf Hawaii nahm für ein Paar aus Colorado letzte Woche eine dramatische Wendung, als die beiden von den verheerenden Stürmen überrascht wurden. 24 Stunden saßen sie in ihrem Wagen fest – bis eine rettende Idee kam.
Die Spring Breaker hatten bei einem Besuch am Strand ihre Autoschlüssel verloren und wurden im Norden der Insel Oahu von der Außenwelt abgeschnitten. Wegen der aufziehenden Unwetter konnte kein Abschleppwagen die Gestrandeten erreichen. 24 Stunden wartete das Paar im Auto, bis sie mit einem SOS um Hilfe riefen.
Ein Hubschrauber der Küstenwache entdeckte die Botschaft und flog die Verunglückten aus. Der Strand ist immer noch abgeschnitten – das Mietauto saß bis zum Ende des Urlaubs fest.
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