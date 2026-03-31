SOS in Sand geschrieben: Paar auf Hawaii gerettet

Die Spring Breaker hatten bei einem Besuch am Strand ihre Autoschlüssel verloren und wurden im Norden der Insel Oahu von der Außenwelt abgeschnitten. Wegen der aufziehenden Unwetter konnte kein Abschleppwagen die Gestrandeten erreichen. 24 Stunden wartete das Paar im Auto, bis sie mit einem SOS um Hilfe riefen.