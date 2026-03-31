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In Unwetter geraten

SOS in Sand geschrieben: Paar auf Hawaii gerettet

Ausland
31.03.2026 16:45
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Urlaub auf Hawaii nahm für ein Paar aus Colorado letzte Woche eine dramatische Wendung, als die beiden von den verheerenden Stürmen überrascht wurden. 24 Stunden saßen sie in ihrem Wagen fest – bis eine rettende Idee kam.

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Die Spring Breaker hatten bei einem Besuch am Strand ihre Autoschlüssel verloren und wurden im Norden der Insel Oahu von der Außenwelt abgeschnitten. Wegen der aufziehenden Unwetter konnte kein Abschleppwagen die Gestrandeten erreichen. 24 Stunden wartete das Paar im Auto, bis sie mit einem SOS um Hilfe riefen.

Mit diesen riesigen Buchstaben, die sie in den Sand geschrieben hatten, konnte das Paar ...
Mit diesen riesigen Buchstaben, die sie in den Sand geschrieben hatten, konnte das Paar erfolgreich Hilfe herbeiholen.(Bild: kameraone)

Ein Hubschrauber der Küstenwache entdeckte die Botschaft und flog die Verunglückten aus. Der Strand ist immer noch abgeschnitten – das Mietauto saß bis zum Ende des Urlaubs fest.

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