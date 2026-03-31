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Van Deer's Farewell

Kristoffersen Will No Longer Use Hirscher’s Skis

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31.03.2026 15:55
A picture from days gone by: Marcel Hirscher (left) and Henrik Kristoffersen.
A picture from days gone by: Marcel Hirscher (left) and Henrik Kristoffersen.(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Norwegian ski racer Henrik Kristoffersen and ski equipment supplier Van Deer-Red Bull Sports are parting ways after four years together. The ski brand founded by Marcel Hirscher announced this on Tuesday.

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“Henrik made a decisive contribution with his outstanding performances in our first World Cup year,” said Van Deer manager Anton Giger, referring to the 2022–23 season, when Kristoffersen won two World Cup races and a World Championship gold medal in slalom.

Henrik Kristoffersen
Henrik Kristoffersen(Bild: GEPA)

“Right time” for split
At the Winter Olympics in Italy last February, the Norwegian won bronze in slalom. Giger now spoke of the “right time” to part ways. There is talk of a “mutual” decision. Kristoffersen also won the slalom Crystal Globe with the Salzburg-based ski brand last year and recorded six World Cup victories—most recently in Schladming at the end of January.

Marcel Hirscher
Marcel Hirscher(Bild: GEPA)

“The experience of competing with equipment from a new ski brand and being successful in the World Cup right away was unique,” the 31-year-old was quoted as saying.

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