Van Deer's Farewell
Kristoffersen Will No Longer Use Hirscher’s Skis
Norwegian ski racer Henrik Kristoffersen and ski equipment supplier Van Deer-Red Bull Sports are parting ways after four years together. The ski brand founded by Marcel Hirscher announced this on Tuesday.
“Henrik made a decisive contribution with his outstanding performances in our first World Cup year,” said Van Deer manager Anton Giger, referring to the 2022–23 season, when Kristoffersen won two World Cup races and a World Championship gold medal in slalom.
“Right time” for split
At the Winter Olympics in Italy last February, the Norwegian won bronze in slalom. Giger now spoke of the “right time” to part ways. There is talk of a “mutual” decision. Kristoffersen also won the slalom Crystal Globe with the Salzburg-based ski brand last year and recorded six World Cup victories—most recently in Schladming at the end of January.
“The experience of competing with equipment from a new ski brand and being successful in the World Cup right away was unique,” the 31-year-old was quoted as saying.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.