Nach 17 Jahren wurde Pflegestufe abgesenkt

Ein 58-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land ist seit seiner Geburt eingeschränkt und bezog zuletzt 17 Jahre Pflegegeld. Doch dann der Schock. Die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) sprach ihm plötzlich weniger Geld zu. Gemeinsam mit der AK bekämpfte der Mann die Entscheidung.
Wie kann es sein, dass bei meinem Bruder nach 17 Jahren plötzlich die Pflegestufe hinabgesetzt wird?“ Das fragte sich die Schwester eines 58-Jährigen und wandte sich mit ihrem Dilemma an die Arbeiterkammer OÖ.
Von Pfelgestufe 3 auf 2
Der Mann aus dem Bezirk Linz-Land ist aufgrund eines Sauerstoffmangels bei der Geburt körperlich und geistig eingeschränkt, lebt in einer betreuten Wohneinrichtung. Seit 17 Jahren bezog der schwer Kranke Pflegestufe 3, ehe diese von der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) auf Stufe 2 nach unten korrigiert wurde. Die Arbeiterkammer klagte gegen den neuen Bescheid, um zumindest wieder die ursprüngliche Unterstützungsleistung zu bekommen. In diesem Fall zahlte sich die hartnäckige Intervention besonders aus.
Aufgrund der Häufigkeit der Fälle ist zu hinterfragen, ob die Begutachtung in der erforderlichen Qualität durchgeführt wird.
Andreas Stangl, Präsident der AK OÖ
Bild: Markus Wenzel
Denn ein vom Sozialgericht beauftragter Sachverständiger kam zu dem Ergebnis, dass ein Pflegeaufwand von mehr als 180 Stunden pro Monat vorliegt und dem Mann daher die Pflegestufe 5 zusteht. Nachdem das vom Gericht bestätigt wurde, bekommt der 58-Jährige jetzt 1206,90 Euro pro Monat. Im Vergleich dazu wären es bei Stufe 2 nur 380,30 Euro gewesen. Für die Arbeiterkammer ist dieser Fall keine Seltenheit, wurden sogar extra Mitarbeiter eingestellt, um die Anfragen von Betroffenen bewerkstelligen zu können.
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