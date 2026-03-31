Nach 17 Jahren wurde Pflegestufe abgesenkt

Denn ein vom Sozialgericht beauftragter Sachverständiger kam zu dem Ergebnis, dass ein Pflegeaufwand von mehr als 180 Stunden pro Monat vorliegt und dem Mann daher die Pflegestufe 5 zusteht. Nachdem das vom Gericht bestätigt wurde, bekommt der 58-Jährige jetzt 1206,90 Euro pro Monat. Im Vergleich dazu wären es bei Stufe 2 nur 380,30 Euro gewesen. Für die Arbeiterkammer ist dieser Fall keine Seltenheit, wurden sogar extra Mitarbeiter eingestellt, um die Anfragen von Betroffenen bewerkstelligen zu können.