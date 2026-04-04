Gebäudebrand: Hund und Hühner starben in Flammen

Bei einem Wirtschaftsgebäudebrand am Samstag in Bad Schwanberg (Stmk.) kamen drei Hühner und ein Hund ums Leben.
Drei Hühner und ein Hund fielen am Samstagmorgen den Flammen – ein Heizraum brannte – zum Opfer. Als der 65-jährige Hausbesitzer einen roten Lichtschein bemerkte, schlug er sofort Alarm – denn der Heizraum seines Wirtschaftsgebäudes stand in Flammen! Darin waren auch noch seine Tiere gefangen.
Als die Feuerwehren St. Peter im Sulmtal und St. Martin im Sulmtal mit 29 Kameraden und fünf Fahrzeugen eintrafen, stand der Heizraum bereits in Vollbrand. Mit einem Gartenschlauch hatte der Besitzer zuvor versucht, das Feuer zu löschen, jedoch erfolglos.
Bisherigen Ermittlungen nach dürfte das Feuer durch Selbstentzündung von Holzbrettern, die den Ofen verkleideten, entstanden sein. Der Schaden beträgt vermutlich mehr als 100.000 Euro.
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