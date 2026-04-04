Gebäudebrand: Hund und Hühner starben in Flammen

Drei Hühner und ein Hund fielen am Samstagmorgen den Flammen – ein Heizraum brannte – zum Opfer. Als der 65-jährige Hausbesitzer einen roten Lichtschein bemerkte, schlug er sofort Alarm – denn der Heizraum seines Wirtschaftsgebäudes stand in Flammen! Darin waren auch noch seine Tiere gefangen.