Moped-Auto prallte frontal gegen Baum in Baden

Daraufhin wurde die Freiwillige Feuerwehr Baden Weikersdorf sowie die Freiwillige Feuerwehr Baden-Stadt zu einer Menschenrettung alarmiert. Als die ersten Feuerwehreinsatzkräfte vor Ort eintrafen, konnte bezüglich der Menschenrettung rasch Entwarnung gegeben werden. Der verletzte Lenker wurde bereits von Passanten aus dem Unfallwagen gezogen und befand sich im Freien. Bis zum Eintreffen der ebenfalls alarmierten Rettungskräften sowie des Notarztteams übernahm ein speziell medizinisch ausgebildetes Feuerwehrmitglied der FF Baden Weikersdorf die Erstversorgung.