Moped-Auto prallte frontal gegen Baum in Baden

Ein Moped-Auto prallte am Freitagvormittag auf der B210 im Ortsgebiet von Baden in NÖ frontal gegen einen Baum und riss dabei auch einen Elektro-Stromverteilerkasten mit. Der Lenker wurde mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus gebracht.
Daraufhin wurde die Freiwillige Feuerwehr Baden Weikersdorf sowie die Freiwillige Feuerwehr Baden-Stadt zu einer Menschenrettung alarmiert. Als die ersten Feuerwehreinsatzkräfte vor Ort eintrafen, konnte bezüglich der Menschenrettung rasch Entwarnung gegeben werden. Der verletzte Lenker wurde bereits von Passanten aus dem Unfallwagen gezogen und befand sich im Freien. Bis zum Eintreffen der ebenfalls alarmierten Rettungskräften sowie des Notarztteams übernahm ein speziell medizinisch ausgebildetes Feuerwehrmitglied der FF Baden Weikersdorf die Erstversorgung.
Aufgrund des komplett mitgerissenen Stromverteilerkastens forderte der Feuerwehreinsatzleiter sofort auch den zuständigen Energieversorger über die Bereichsalarmzentrale nach.
Auto schwer beschädigt – Lenker am Kopf verletzt
Der Unfall-Lenker wurde von den Rettungskräften mit einer Kopfwunde in ein naheliegendes Unfallspital abtransportiert. Erst nach Eintreffen des Energieversorgers und Stromlosschaltung des Gefahrenbereichs konnte dann der schwer beschädigte Kleinkraftwagen mittels Ladekran durch die Feuerwehr geborgen und auf einen zugewiesenen Platz verbracht werden.
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