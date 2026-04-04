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Caritas-Bilanz

Mehr Anrufe und Hilfe in den kalten Winternächten

Kärnten
04.04.2026 08:00
Die meist freiwilligen Helfer der Caritas leisten unglaublich viel. Und die Zahl, der Menschen, ...
Die meist freiwilligen Helfer der Caritas leisten unglaublich viel. Und die Zahl, der Menschen, die besonders in den Wintermonaten Hilfe brauchen, steigt rasant an.(Bild: Caritas/Johannes Leitner)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Der zurückliegende Winter hat einmal mehr gezeigt, wie sehr obdachlose Menschen auf schnelle Hilfe angewiesen sind. Die Caritas zog Bilanz. Die Zahl der Hilfesuchenden steigt rapid an.

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Die Caritas Kärnten zieht Bilanz über die Winternothilfe. Bis 31. März gingen am Kältetelefon 119 Anrufe ein, das ist ein Plus von 15,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das Kältetelefon gibt es seit mittlerweile zehn Jahren. In der Mehrheit der Fälle wurden Menschen in Klagenfurt (46) gemeldet. Genau Dank dieser Aufmerksamkeit konnten 24 obdachlose Menschen vom Roten Kreuz in die Notschlafstelle der Caritas gebracht und mit Hilfe und Wärme versorgt werden. In Villach wurden drei Menschen an den Samariterbund vermittelt.

Viele Menschen müssen auch im harten Winter im Freien schlafen.
Viele Menschen müssen auch im harten Winter im Freien schlafen.(Bild: Caritas)

 „Die Bevölkerung ist aufmerksam gegenüber Menschen, die bei Minusgraden im Freien übernachten“, erklärt Katrin Starc von der Caritas.

Zitat Icon

Die Winternothilfe zeigt jedes Jahr, wie wichtig menschliche Aufmerksamkeit und rasches Handeln sind.  Wir danken allen, die helfen und damit Leben schützen.

Katrin Starc, Caritas-Fachbereichsleitung

Aber nicht nur das Kältetelefon war ausgelastet, auch die Notschlafstelle Klagenfurt. Im ersten Quartal 2026 wurden 2.028 Nächtigungen gezählt – ein Anstieg von 28,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Insgesamt suchten 104 Männer und 24 Frauen in der Einrichtung Schutz vor der teils klirrenden Kälte.

3632 warme Mahlzeiten
Auch in der Wohnungslosentagesstätte Eggerheim verzeichnete einen Zuwachs. Von Jänner bis März half die Caritas mit 3.632 warmen Mahlzeiten und Jausenpaketen – 6,1 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Die Caritas sucht weiterhin engagierte Freiwillige ab 21 Jahren für Abendeinsätze in den Hilfsstellen.

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