Mehr Anrufe und Hilfe in den kalten Winternächten

Die Caritas Kärnten zieht Bilanz über die Winternothilfe. Bis 31. März gingen am Kältetelefon 119 Anrufe ein, das ist ein Plus von 15,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das Kältetelefon gibt es seit mittlerweile zehn Jahren. In der Mehrheit der Fälle wurden Menschen in Klagenfurt (46) gemeldet. Genau Dank dieser Aufmerksamkeit konnten 24 obdachlose Menschen vom Roten Kreuz in die Notschlafstelle der Caritas gebracht und mit Hilfe und Wärme versorgt werden. In Villach wurden drei Menschen an den Samariterbund vermittelt.