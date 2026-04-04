Kärntner Kicker jagt Torrekord in der Regionalliga

Mit Voitsberg befindet sich Fabian Schubert auf Titelkurs! Weil der Völkermarkter in der Regionalliga Mitte am laufenden Band trifft. Für Treibach wird es zu Ostern besonders stressig!
Seit 1994/95 gibt es die Regionalliga Mitte in ihrer jetzigen Form. Und in der letzten Saison – ab Sommer kommt ja die „Süd“ – jagt ein Kärntner den Torrekord: Der Völkermarkter Fabian Schubert. Der Voitsberg-Kicker hält nach 20 Partien bei 30 Toren.
Auf die Bestmarke fehlen nur mehr zwei Treffer – dafür hat er noch zehn Matches Zeit. Yusuf Efendioglu erzielte 2017/18 32 Liga-Tore für Steyr, Radovan Vujanovic traf 2012/13 für den LASK genau so oft. „Klar, der Rekord wäre schön. Aber das Wichtigste ist, dass wir den Meistertitel so früh wie möglich fixieren“, so Schubert, der in der heurigen Saison bereits neunmal mindestens zwei Tore erzielt hat.
Vertrag läuft über den Sommer hinaus
„Ich habe bei Voitsberg wieder den Spaß gefunden, der mir im letzten Jahr gefehlt hat. Meine Familie und ich fühlen uns hier extrem wohl, mein Vertrag läuft auch noch über den Sommer hinaus“, erklärt der 31-Jährige.
Am Samstag gastiert er mit den Steirern bei Oedt. Die Oberösterreicher konnten als einziges Team in der laufenden Saison Voitsberg schlagen. „An dieses Match habe ich keine guten Erinnerungen. Da hab ich Gelb-Rot gesehen.“
Liga und KFV-Cup-Viertelfinale binnen drei Tagen
Stressig wird Ostern für Treibach! Die Kurstädter düsen am Samstag zu den Ried Amateuren, am Montag empfängt man dann im KFV-Cup-Viertelfinale Velden. „So wenig von Ostern hatte ich noch nie! Aber es hilft nichts. Ich habe der Mannschaft gesagt, dass es keine Ausreden gibt“, so Trainer Karl Schweighofer.
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