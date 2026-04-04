Kärntner Kicker jagt Torrekord in der Regionalliga

Auf die Bestmarke fehlen nur mehr zwei Treffer – dafür hat er noch zehn Matches Zeit. Yusuf Efendioglu erzielte 2017/18 32 Liga-Tore für Steyr, Radovan Vujanovic traf 2012/13 für den LASK genau so oft. „Klar, der Rekord wäre schön. Aber das Wichtigste ist, dass wir den Meistertitel so früh wie möglich fixieren“, so Schubert, der in der heurigen Saison bereits neunmal mindestens zwei Tore erzielt hat.