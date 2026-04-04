Junge Tastenvirtuosen und „Knopf“-Artisten

Der Hartl-Wirt lädt am Ostermontag zum 33. Harmonikatreffen nach Neuhaus und bietet nicht nur jungen Talenten eine Bühne. Juniorchef Reinhard Hartl jun. wird ebenfalls zur „Knopf“ greifen.
Es ist der Start in ein Jahr, in dem wieder zahlreiche Volksmusik- und Schlagerstars nach Neuhaus in Unterkärnten kommen – das traditionelle Harmonikatreffen beim Hartl-Wirt am Ostermontag, 6. April.
Los geht’s mit einem Frühschoppen und der Müller-Harmonikaausstellung um 10 Uhr, kulinarische Schmankerln warten ab 11 Uhr auf die Gäste und Musikanten. „Flott aufg’spielt“ ist dann das Motto mit Starmoderator Daniel Düsenflitz, willkommen sind aber nicht nur Tastenvirtuosen und „Knopf“-Artisten aller Altersklassen, auch Bariton, Trompete und Co. sowie Kleingruppen sind eingeladen.
Wer auf der großen Bühne sein Können zeigen will, bitte unter 04356/2041 anmelden. Auf alle Teilnehmer wartet ein tolles Erinnerungsgeschenk und eine Urkunde. „Es gibt noch freie Plätze“, so Hausherr Reinhard Hartl.
Ab 15 Uhr wird dann frei musiziert, im Saal, in der Küche, auf der Terrasse und im Garten...
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