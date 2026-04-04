Junge Tastenvirtuosen und „Knopf“-Artisten

Los geht’s mit einem Frühschoppen und der Müller-Harmonikaausstellung um 10 Uhr, kulinarische Schmankerln warten ab 11 Uhr auf die Gäste und Musikanten. „Flott aufg’spielt“ ist dann das Motto mit Starmoderator Daniel Düsenflitz, willkommen sind aber nicht nur Tastenvirtuosen und „Knopf“-Artisten aller Altersklassen, auch Bariton, Trompete und Co. sowie Kleingruppen sind eingeladen.