ÖSV-Athlet will im Juni über Karriere entscheiden

Das große Ziel ist weg. Paul Verbnjak hat sich die Olympia-Premiere des Skibergsteigens freilich anders vorgestellt. Mit Johanna Hiemer (die gestern ihre Karriere beendete) gab’s im Mixed-Event lediglich Rang sechs in Bormio. „Danach war ein riesiges Motivationstief da. Ich wusste nicht, ob ich die Saison überhaupt noch zu Ende machen will“, blickt der 24-Jährige zurück.