ÖSV-Athlet will im Juni über Karriere entscheiden

Der Kärntner Paul Verbnjak kann am Samstag beim Weltcup-Finale Platz zwei im Gesamtweltcup der Skibergsteiger fixieren. 2030 könnte das Individual ins olympische Programm rücken.
Das große Ziel ist weg. Paul Verbnjak hat sich die Olympia-Premiere des Skibergsteigens freilich anders vorgestellt. Mit Johanna Hiemer (die gestern ihre Karriere beendete) gab’s im Mixed-Event lediglich Rang sechs in Bormio. „Danach war ein riesiges Motivationstief da. Ich wusste nicht, ob ich die Saison überhaupt noch zu Ende machen will“, blickt der 24-Jährige zurück.
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