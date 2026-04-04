Google-Baustelle steht wegen Finanzpolizei still

Neues Rechenzentrum soll 700 Arbeitsplätze bieten

Bei ihrer Kontrolle traf die Finanzpolizei 31 Arbeitskräfte an und stellte dabei 26 Übertretungen von sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften, eine gewerberechtliche Übertretung sowie vier Verstöße gegen das Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz fest. „Die Verstöße wurden von Subunternehmern, die außerhalb der direkten Kontrolle von Google handelten, begangen“, heißt es vom Internetriesen.