Lkw in Zickzack-Fahrt auf der Autobahn unterwegs

Die Beamten dürften große Augen gemacht haben, als ein 40-Tonnen-Brummer auf der Höhe St. Marx in einer gefährlichen Zickzack-Fahrt auf der Autobahn unterwegs war. Der Vorfall ist noch einmal gut gegangen: Es kam zu keinen Zusammenstößen mit weiteren Lenkern. Polizisten lotsten das Fahrzeug rasch von der Autobahn und führten eine Kontrolle durch. Beim 34-jährigen polnischen Lenker schlug der Speicheltest sofort an und bestätigte den vorherigen Verdacht auf Drogenkonsum.