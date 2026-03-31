Alkotest-Verweigerer brachte Mauer zum Einsturz

Hat da jemand zu tief ins Glas geschaut? Ein Autolenker zog in der Nacht auf Dienstag im Tiroler Ötztal eine Spur der Verwüstung und brachte sogar eine Mauer zum Einsturz. Als die Polizei eintraf, fehlte vom Fahrer jede Spur. Der Zulassungsbesitzer konnte rasch ausgeforscht werden – auf einen Alkotest hatte er keine Lust ...