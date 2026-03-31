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Flucht vom Unfallort

Alkotest-Verweigerer brachte Mauer zum Einsturz

Tirol
31.03.2026 13:14
Mitten in der Nacht kam es zu dem Unfall (Symbolbild).
Mitten in der Nacht kam es zu dem Unfall (Symbolbild).(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Hat da jemand zu tief ins Glas geschaut? Ein Autolenker zog in der Nacht auf Dienstag im Tiroler Ötztal eine Spur der Verwüstung und brachte sogar eine Mauer zum Einsturz. Als die Polizei eintraf, fehlte vom Fahrer jede Spur. Der Zulassungsbesitzer konnte rasch ausgeforscht werden – auf einen Alkotest hatte er keine Lust ...

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Schauplatz der mutmaßlichen Alkofahrt war das beschauliche Sautens am Eingang des Ötztals. Gegen 3 Uhr nachts kam ein Auto in einer Kurve von einer Gemeindestraße ab, woraufhin dieses eine Laterne, ein Verkehrsschild und letztlich auch eine Mauer umriss.

Zulassungsbesitzer ausgeforscht
Als die Polizei an der Unfallstelle eintraf, war das Auto zwar noch da – vom Lenker fehlte aber weit und breit jede Spur. Über das Kennzeichen konnte der Zulassungsbesitzer jedoch rasch ausgeforscht werden. Er steht auch in dringendem Verdacht, den Pkw zum Unfallzeitpunkt gelenkt zu haben.

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„Ein Alkotest wurde vom Mann verweigert“, heißt es vonseiten der Ermittler. Nach Abschluss der Ermittler erfolgen entsprechende Anzeigen an die zuständigen Behörden.

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