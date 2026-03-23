Alkolenkerin stürzt in Bachbett: Schwer verletzt

Folgenschwerer Unfall im Tiroler Zillertal am Sonntagabend! Eine Ungarin (45) kam mit dem Auto von einer Gemeindestraße ab und landete im Bachbett. Ein Test mit dem Alkomat bei der Schwerverletzten verlief positiv.
Ereignet hat sich der fatale Unfall um kurz vor 21 Uhr. Die 45-Jährige fuhr mit dem Auto auf einer Gemeindestraße in Gerlos talauswärts. „Auf Höhe des Gebäudes Nr. 27 kam sie von der Fahrbahn ab“, heißt es von der Polizei.
In weiterer Folge landete der Pkw im angrenzenden Bachbett.
Ins Krankenhaus gebracht
Durch den Unfall zog sich die Lenkerin schwere Verletzungen zu. Notarzt und Rettung lieferten die 45-Jährige in das Bezirkskrankenhaus Schwaz ein. Ein durchgeführter Test mit dem Alkomat ergab eine „mittelstarke Alkoholisierung“.
Im Einsatz standen 15 Mann der Freiwilligen Feuerwehr Gerlos, ein Rettungswagen, eine Polizeistreife sowie ein Abschleppdienst.
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