Crash mit Lkw: Lenkerin verweigert Drogentest

Eine 26-jährige Pinzgauerin krachte mit ihrem Pkw in Fürth gegen einen Lkw-Anhänger. Die Frau wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht, verweigerte dort jedoch Drogentest und Untersuchung – der Führerschein wurde ihr abgenommen.
Am Montagvormittag kam es auf der B168, der Mittersiller Straße, im Bereich des Kreisverkehrs Fürth zu einem Verkehrsunfall. Eine 26-jährige Pinzgauerin war mit ihrem Pkw von Zell am See in Richtung Fürth unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn abkam und gegen die Leitschiene prallte.
In der Folge geriet das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Anhänger eines entgegenkommenden Lkw, gelenkt von einem 54-jährigen Pinzgauer. Während der Lkw-Lenker unverletzt blieb, erlitt die 26-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurde nach der Erstversorgung durch die Rettung ins Tauernklinikum Zell am See eingeliefert.
Ein bei beiden Lenkern durchgeführter Alkotest verlief negativ. Aufgrund des Verdachts einer Beeinträchtigung durch Suchtmittel wurde die Frau im Krankenhaus zu einem Drogentest sowie zu einer klinischen Untersuchung aufgefordert. Beides verweigerte sie jedoch.
Die Konsequenz: Der Führerschein der 26-Jährigen wurde vorläufig abgenommen, die Weiterfahrt untersagt und Anzeige erstattet. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.
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