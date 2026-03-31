Crash mit Lkw: Lenkerin verweigert Drogentest

Am Montagvormittag kam es auf der B168, der Mittersiller Straße, im Bereich des Kreisverkehrs Fürth zu einem Verkehrsunfall. Eine 26-jährige Pinzgauerin war mit ihrem Pkw von Zell am See in Richtung Fürth unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn abkam und gegen die Leitschiene prallte.