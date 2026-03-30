Vizeortschef Thomas Haslinger zieht sich zurück

In Saalfelden kommt es zu einer personellen Neuaufstellung in der Stadtpolitik: Der 1. Vizebürgermeister Thomas Haslinger kündigte seinen Rückzug mit 31. März an. Nachfolger in der Stadtregierung wird Markus Latzer, die Parteiführung vor Ort übernimmt Petra Fürstauer-Reiter.
In der Sitzung der Gemeindevorstehung erklärte der amtierende 1. Vizebürgermeister Thomas Haslinger seinen Rückzug aus der Kommunalpolitik, mit Wirksamkeit am Dienstag. Haslinger verwies auf die schwierige Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Politik sowie auf gesundheitliche Belastungen und Veränderungen im beruflichen Umfeld.
Seine Funktionen als Vizebürgermeister und als Vorsitzender des Ausschusses für Bau- und Raumordnung hätten volles Engagement erfordert, das er künftig nicht mehr leisten könne. Haslinger bedankte sich bei Wegbegleitern und besonders bei seiner Familie.
Die Nachfolge in der Stadtregierung ist bereits geregelt: Das Amt des 1. Vizebürgermeisters übernimmt Markus Latzer, der seit rund 15 Jahren der Gemeindevertretung angehört und bereits von 2014 bis 2019 Vizebürgermeister war.
Als Stadtparteiobfrau soll künftig Petra Fürstauer-Reiter die Partei vor Ort führen, die offizielle Wahl des neuen Präsidiums ist für den Frühherbst angekündigt.
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