Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neubau-Projekt

Droht Stadtgemeinde wegen Seniorenheim Pleite?

Salzburg
10.10.2025 18:00
Seniorenheim Farmach
Seniorenheim Farmach(Bild: Salzmann Sabine)

Das Neubau-Projekt beim Seniorenhaus Farmach in Saalfelden ging schon vor Jahren in die Warteschleife. Das Geld ist knapp. Jetzt bringt die SPÖ einen neuen Vorschlag ins Spiel: Die Königgründe sollen doch verkauft werden. Die Opposition schäumt. 

0 Kommentare

Die Kosten für den Neubau von Haus 1 werden mit rund 25 Millionen Euro veranschlagt. Das Gebäude stammt aus den 70er-Jahren. Laufend sind kostspielige Reparaturarbeiten notwendig, um den Trakt in Schuss zu halten. 

Für den Neubau wurde bereits 2019 ein Architekturwettbewerb abgeschlossen. Seither liegen die Pläne auf Eis. Auch die Umwidmung muss erst auf Schiene gebracht werden. „Das ist mit Jahresende bereit“, so Vizebürgermeister Thomas Haslinger (ÖVP), der den Bauausschuss leitet. Auch der Bebauungsplan ist mittlerweile fertig erstellt.

An der Finanzierung spießt es sich aber weiter: Die Bürgermeister-Partei SPÖ hat nun einen Antrag eingebracht, doch die Königgründe zu verkaufen und den Erlös für den dringend benötigten Bau des Seniorenhauses zu verwenden. 

Lesen Sie auch:
Symbolbild
Seniorenbetreuung
Ein Zuhause für Ältere fordert die Gemeinden
03.05.2024
In Saalfelden
1000 Pinzgauer wettern gegen Wohnbau-Pläne
03.07.2023

Zur Erklärung: Umwidung und Verkauf der Königgründe unweit des Großparkplatzes für ein Wohnprojekt waren schon der Plan. Die Opposition wollte aber keine weitere Verbauung und stoppte das im Mai 2024. Es gibt einen Mehrheitsbeschluss in der Gemeindevertretung gegen ein Verwertung des Grünlandes.

Bürgermeister Erich Rohrmoser (SPÖ) sieht einen Verkauf jetzt aber als Bedingung für das Senioren-Projekt. Ansonsten drohe die Pleite. Die ÖVP sieht es als politischen Schachzug und will sich nicht den schwarzen Peter zuschieben lassen. „Wir werden dem nicht zustimmen“, so Vize-Ortschef Thomas Haslinger (ÖVP).

Porträt von Sabine Salzmann
Sabine Salzmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
162.151 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
144.732 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Oberösterreich
Nach Unfalltod von Lucy (15) spricht Beifahrer
126.643 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markierungen am Boden zeigen, wo die 15-jährige Mopedfahrerin in die Wiese geschleudert wurde.
Innenpolitik
„Den Ruf wahren“: Wirt streicht FPÖ den Tisch
1369 mal kommentiert
Der Kärntner Corona-Skeptiker Martin Rutter war zu dem FPÖ-Stammtisch geladen.
Innenpolitik
Neue Steuern? Ein Nachsatz als Sprengsatz
1222 mal kommentiert
Im Wahlkampf stets vehemente Forderungen nach Vermögenssteuern: Andreas Babler
Außenpolitik
Kein Trump-Nobelpreis: Weißes Haus schäumt vor Wut
870 mal kommentiert
Trump selbst hat sich zum verpassten Friedensnobelpreis noch nicht geäußert. Das Unverständnis ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf