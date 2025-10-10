Droht Stadtgemeinde wegen Seniorenheim Pleite?

Zur Erklärung: Umwidung und Verkauf der Königgründe unweit des Großparkplatzes für ein Wohnprojekt waren schon der Plan. Die Opposition wollte aber keine weitere Verbauung und stoppte das im Mai 2024. Es gibt einen Mehrheitsbeschluss in der Gemeindevertretung gegen ein Verwertung des Grünlandes.