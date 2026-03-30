Bayern verkündet: Nationalspieler im Sommer weg

Jetzt ist es fix: Der FC Bayern München und Raphaël Guerreiro haben sich darauf geeinigt, den nach der Saison auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern.
Der 32-jährige portugiesische Nationalspieler war im Sommer 2023 ablösefrei von Borussia Dortmund zum deutschen Rekordmeister gewechselt und gewann mit den Münchnern bisher je eine deutsche Meisterschaft sowie den Superpokal.
Sportboss Max Eberl: „Wir möchten uns bei Rapha herzlich für die gemeinsame Zeit bedanken: Auf Rapha war auf dem Platz immer Verlass, zudem bereichern Charaktere wie er jede Kabine. Die Gespräche mit ihm waren gut, vertrauens- und verständnisvoll. Jetzt konzentrieren wir uns mit ihm zusammen auf unsere Ziele bis zum Sommer – gemeinsam wollen wir noch einiges erreichen.“
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