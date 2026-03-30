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Hoeneß packt aus

Bestätigt! Glasner wäre fast Bayern-Coach geworden

Deutsche Bundesliga
30.03.2026 07:07
Oliver Glasner
Oliver Glasner(Bild: AFP/GLYN KIRK)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

War Oliver Glasner tatsächlich ein Thema beim FC Bayern? Neue Aussagen von Uli Hoeneß bringen nun Klarheit. Demnach stand der Crystal-Palace-Coach im Sommer 2024 weit oben auf der Kandidatenliste der Münchner.

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Nachdem sowohl Julian Nagelsmann als auch ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick abgesagt hatten, suchte der Rekordmeister nach weiteren Optionen. Wie Hoeneß im Interview mit dem kicker bestätigte, war Glasner die dritte Wahl hinter Nagelsmann und Rangnick. „Er wäre gekommen, hätte ihn Crystal Palace freigegeben“, erklärte der Ehrenpräsident des FC Bayern.

Uli Hoeneß
Uli Hoeneß(Bild: GEPA)

Gerüchte nun bestätigt
Schon damals war über ein mögliches Interesse berichtet worden. Während „Sky“ von einer Absage Glasners sprach, äußerte sich der Trainer selbst nie konkret zu den Spekulationen. Nun sorgt Hoeneß mit seiner Aussage für Klarheit.

Kompany bekam am Ende den Job
Nachdem sich die Bayern-Bosse gegen Glasner entschieden hatten – beziehungsweise keine Freigabe erfolgte – nahm die Trainersuche eine andere Richtung. Erst danach kam es zu Gesprächen mit Vincent Kompany, der schließlich als Cheftrainer verpflichtet wurde. Und diese Zusammenarbeit bis jetzt auch höchst erfolgreich verläuft ...

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