Bestätigt! Glasner wäre fast Bayern-Coach geworden

Kompany bekam am Ende den Job

Nachdem sich die Bayern-Bosse gegen Glasner entschieden hatten – beziehungsweise keine Freigabe erfolgte – nahm die Trainersuche eine andere Richtung. Erst danach kam es zu Gesprächen mit Vincent Kompany, der schließlich als Cheftrainer verpflichtet wurde. Und diese Zusammenarbeit bis jetzt auch höchst erfolgreich verläuft ...