Wildes Gerücht: Jagt der FC Bayern 150-Mio.-Mann?

Wildes Transfer-Gerücht um Cole Palmer! Der Chelsea-Star wird mit einem Wechsel zum FC Bayern im Sommer in Verbindung gebracht. Dafür müssten die Münchner allerdings mehr als 110 Millionen Euro hinblättern.
Wie „The Sun“ berichtet, ist Palmer unzufrieden bei Chelsea und strebt einen Wechsel im Sommer an. Trotz Verletzungsproblemen konnte Palmer sportlich überzeugen. In der laufenden Premier-League-Saison kam er zu 20 Einsätzen, erzielte neun Tore und zeigte mehrere starke Auftritte. Dennoch soll er mit seiner Situation in London nicht glücklich sein.
Da kommt der FC Bayern ins Spiel. Die Münchner haben zuletzt mehrfach in der Premier League zugeschlagen, etwa mit Harry Kane, Luis Díaz oder Michael Olise. Letzterer wird aktuell vom FC Liverpool umworben. Gut möglich, dass die Münchner bereits nach einem Ersatz Ausschau halten und dabei auf Palmer aufmerksam geworden sind.
Neuer Rekordtransfer?
Allerdings dürfte ein Deal alles andere als günstig werden. Palmer unterschrieb erst im Sommer 2024 einen langfristigen Vertrag bis 2033 bei Chelsea. Sein aktueller Marktwert wird aktuell zwischen 110 und 150 Millionen Euro geschätzt. Das wäre ein neuer Rekordtransfer für die Bayern. Kane wechselte 2023 für rund 100 Mio. Euro von Tottenham an die Säbener Straße.
Konkurrenz um WM-Platz
Auch im englischen Nationalteam steht Palmer vor einer wichtigen Phase. Im Hinblick auf die Weltmeisterschaft könnte er sich einen direkten Konkurrenzkampf mit Phil Foden um einen Platz im Kader liefern.
„War früher United-Fan“
Neben dem FC Bayern könnte Manchester United eine weitere Option für den 23-Jährigen sein. Besonders brisant: In einem Interview mit „talkSPORT“ sagte er 2024: „Als ich jünger war, war ich United-Fan und habe mir ständig Rooney angesehen.“ Ob sich die „Red Devils“ einen Transfer allerdings leisten können, ist fraglich.
Auch Real Madrid interessiert
Neben Bayern und ManUnited wird auch Real Madrid als möglicher Abnehmer gehandelt. Dort könnte Palmer künftig mit englischen Stars wie Jude Bellingham oder Trent Alexander-Arnold zusammenspielen.
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