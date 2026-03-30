Wildes Gerücht: Jagt der FC Bayern 150-Mio.-Mann?

„War früher United-Fan“

Neben dem FC Bayern könnte Manchester United eine weitere Option für den 23-Jährigen sein. Besonders brisant: In einem Interview mit „talkSPORT“ sagte er 2024: „Als ich jünger war, war ich United-Fan und habe mir ständig Rooney angesehen.“ Ob sich die „Red Devils“ einen Transfer allerdings leisten können, ist fraglich.