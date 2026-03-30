„Andere Nationen können deutlich ruhiger schlafen“

Eine ganze Saison in wenigen Worten zusammenzufassen, ist wirklich schwierig. Weil viel passiert ist, viel Positives und Negatives, ganz oft Details entscheiden. Aber unterm Strich würde ich sagen: Die Bilanz ist besser als letztes Jahr, für den Ist-Zustand unserer Mannschaft war es ok. Olympia war letztlich nicht so schlecht – auch, wenn mehr gegangen wäre.