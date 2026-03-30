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Ermittlungen zeigen:

Schweißarbeiten lösten Großbrand bei Birkfeld aus

Steiermark
30.03.2026 11:51
Am Samstagabend kam es in der Oststeiermark zu einem Großeinsatz wegen eines brennenden ...
Am Samstagabend kam es in der Oststeiermark zu einem Großeinsatz wegen eines brennenden Wirtschaftsgebäudes.(Bild: BFV Weiz/BraOBI Mario Kummer)
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Von Steirerkrone

Mehr als 200 Feuerwehrleute kämpften am Samstag im oststeirischen Gschaid bei Birkfeld gegen einen Großbrand in einem Wirtschaftsgebäude. Jetzt ist die Brandursachenermittlung abgeschlossen. Demnach wurde das Feuer durch Schweißarbeiten ausgelöst.

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Wie berichtet, stand am Samstagabend in Gschaid bei Birkfeld (Bezirk Weiz) auf einem abgelegenen Hof ein Wirtschaftsgebäude in Flammen. Mehr als 200 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Wie die Polizei nun mitteilt, sind die Ermittlungen der Brandsachverständigen abgeschlossen. Demnach brach das Feuer in einem Lagerraum aus, in dem sich unter anderem Kartonagen befanden. 

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Brandstiftung wird ausgeschlossen
Der Brand steht laut den Ermittlern mit hoher Wahrscheinlichkeit in Zusammenhang mit zuvor durchgeführten Schweißarbeiten. Dabei dürfte unbemerkt eine Schweißperle in einen Wabenkarton eingedrungen sein.

Dieser Karton wurde nach den Arbeiten im Lagerraum verstaut. Die glühende Perle verursachte im Inneren der Kartonage einen Schwelbrand, der sich in der Folge zu dem folgenschweren Großbrand entwickelte.

Andere Ursachen sowie eine vorsätzliche Brandstiftung konnten ausgeschlossen werden. Die Höhe des beträchtlichen Sachschadens ist derzeit noch Gegenstand der Erhebungen.

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