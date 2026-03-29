Großbrand forderte mehr als 200 Feuerwehrleute

Gegen 17.15 Uhr wurde die Feuerwehr Birkfeld durch mehrere Notrufe zu einem Zimmerbrand in Gschaid alarmiert. Beim Eintreffen stand allerdings ein Wirtschaftsgebäude bereits in Vollbrand. Sofort wurden weitere Einsatzkräfte alarmiert, durch die abgeschiedene Lage des Hofs mussten vor allem weitere Tanklöschfahrzeuge angefordert werden. „Das größte Problem war wirklich die Wasserversorgung“, schildert Mario Kummer vom Bereichsfeuerwehrverband Weiz der „Krone“. „Wir haben eine Zubringerleitung mit einer Länge von 1100 Meter legen müssen, dazu auch noch ein Höhenunterschied von gut 150 Meter.“