Großbrand forderte mehr als 200 Feuerwehrleute

Großeinsatz für die Feuerwehrleute Samstagabend in der Oststeiermark: In einem Wirtschaftsgebäude in Gschaid bei Birkfeld (Bezirk Weiz) brach Feuer aus. 213 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Besonders die Abgeschiedenheit des Hofs stellte die Rettungskräfte vor Herausforderungen.
Gegen 17.15 Uhr wurde die Feuerwehr Birkfeld durch mehrere Notrufe zu einem Zimmerbrand in Gschaid alarmiert. Beim Eintreffen stand allerdings ein Wirtschaftsgebäude bereits in Vollbrand. Sofort wurden weitere Einsatzkräfte alarmiert, durch die abgeschiedene Lage des Hofs mussten vor allem weitere Tanklöschfahrzeuge angefordert werden. „Das größte Problem war wirklich die Wasserversorgung“, schildert Mario Kummer vom Bereichsfeuerwehrverband Weiz der „Krone“. „Wir haben eine Zubringerleitung mit einer Länge von 1100 Meter legen müssen, dazu auch noch ein Höhenunterschied von gut 150 Meter.“
Ein weiteres Problem war, dass im Gebäude gelagerte Batterien die Brandausbreitung zusätzlich beschleunigten. Insgesamt standen so 13 Feuerwehren mit 36 Fahrzeugen und 213 Mitgliedern im Einsatz – sogar aus dem Bereich Hartberg rückten Wehren an. Gegen 22 Uhr konnte endlich „Brand aus“ gegeben werden.
„Ein Übergreifen auf die anderen Gebäude konnte zum Glück verhindert werden. Das Wirtschaftsgebäude ist aber bis auf die Grundmauern komplett niedergebrannt“, so Kummer. Die Brandursache muss noch ermittelt werden. Verletzt wurde niemand – im Wirtschaftsgebäude befanden sich auch keine Tiere.
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