Entdecke deine wilde Seite – Montenegro

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07.04.2026 15:17
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Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Montenegro mag winzig wirken aber das Land an der Adriaküste ist ein echtes Natur‑Kraftpaket! Wo sonst kann man am Vormittag die Ski anschnallen, am Nachmittag durch historische Küstenstädtchen flanieren oder durch den tiefsten Canyon Europas rauschen?

Atemberaubende Nationalparks, wilde Flüsse, stille Seen und Strände wie aus dem Bilderbuch machen Montenegro zum perfekten Hotspot für alle, die Abenteuer lieben und sich nach echter Freiheit sehnen. Gleich fünf Nationalparks breiten sich über das Land aus – jeder ein eigenes Naturjuwel, allen voran der Durmitor, der mit seinen Gipfeln und Gletscherseen als Kronprinz der montenegrinischen Wildnis gilt. Dazu kommen UNESCO-Welterbestätten wie Kotor oder die mittelalterlichen Stećci-Gräberfelder, die das Land zu einem Eldorado für Geschichts- und Kulturfans machen.

(Bild: © 2026 Nationale Tourismusorganisation von Montenegro)

Einzigartige Naturwelten
Doch Montenegro ist vor allem eines: ein Naturerlebnis, das überall spürbar ist. Wander- und Radwege ziehen sich durchs ganze Land, Flüsse und Seen leuchten zwischen Felswänden auf, und der Nevidio-Canyon liefert den Adrenalinkick für alle, die es wild mögen. Entlang der Küste reihen sich über 117 Strände aneinander. Von mondänen Buchten in Budva bis zu versteckten Traumstränden, die nur per Boot erreichbar sind.

(Bild: Dejan Drakul)
(Bild: © 2026 Nationale Tourismusorganisation von Montenegro)

Küstenstädte mit Flair
Wer das Land mit dem Auto erkundet, erlebt spektakuläre Panoramen, besonders rund um die Bucht von Kotor, deren fjordartige Kulisse jeden Roadtrip zum Postkartenmoment macht. Städte wie Podgorica oder das historische Cetinje zeigen Montenegros kulturelle Seiten, während charmante Küstenorte wie Herceg Novi oder das bezaubernde Kotor mit mediterranem Flair, Promenaden und verwinkelten Altstadtgassen verzaubern.

Die Bucht von Kotor
Die Bucht von Kotor(Bild: © 2026 Nationale Tourismusorganisation von Montenegro)
(Bild: © 2026 Nationale Tourismusorganisation von Montenegro)

Auch kulinarisch hat Montenegro einiges zu bieten: Von traditionellem Käse, Honig und dem berühmten Njeguši-Pršut bis hin zu fangfrischem Fisch, mediterranen Aromen und herzhaften Bergspezialitäten wie Fleisch aus dem Sač,  Genießer kommen hier garantiert auf ihre Kosten.

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