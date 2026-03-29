Neuer Tottenham-Coach? Jetzt spricht Adi Hütter!

Schicksalsschlag für Tudor

Unter dem Kroaten Tudor verlor die Mannschaft fünf von sieben Spielen und liegt nach 31 Runden mit 30 Punkten auf dem 17. Tabellenplatz, während sie zudem im Achtelfinale der Champions League gegen Atletico Madrid ausgeschieden ist. Tudor hatte mit dem Tod seines Vaters Anfang März zudem einen persönlichen Schicksalsschlag zu verarbeiten. „Wir nehmen auch den Trauerfall zur Kenntnis, den Igor kürzlich erlitten hat, und sprechen ihm und seiner Familie in dieser schweren Zeit unser Mitgefühl aus“, hieß es in einer Mitteilung des Klubs.