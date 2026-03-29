Tottenham Hotspur trennt sich von Trainer Tudor

Tottenham in Abstiegsgefahr

Der Klub aus London befindet sich in einer sportlichen Krise. Seit 13 Spielen gewann man nicht mehr in der Premier League. Dort befinden sich die „Spurs“ mit 30 Punkten mitten im Abstiegskampf. Zuletzt flog man auch gegen Atletico Madrid aus der Champions League raus – dort konnte sich Tottenham jedoch zumindest im Rückspiel erstmals 2026 über einen Sieg freuen.