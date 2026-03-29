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Weg frei für Hütter?

Tottenham Hotspur trennt sich von Trainer Tudor

Fußball International
29.03.2026 16:52
Igor Tudor wurde von Tottenham Hotspur freigestellt.
Igor Tudor wurde von Tottenham Hotspur freigestellt.(Bild: AP/Dave Shopland)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Jetzt hat Tottenham Hotspur die Reißleine gezogen. Der Premier-League-Klub verkündetedie sofortige Entlassung von Trainer Igor Tudor. Könnte ihm vielleicht schon bald ein Österreicher folgen?

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Denn in den vergangenen Tagen wurde öfters der österreichische Trainer Adi Hütter mit dem Klub in Verbindung gebracht. Zuletzt war der Vorarlberger bei AS Monaco angestellt, mit denen er sich in seiner ersten Saison für die Champions League qualifizierte. Im Oktober 2025 wurde er dann überraschend entlassen.

Tottenham in Abstiegsgefahr
Der Klub aus London befindet sich in einer sportlichen Krise. Seit 13 Spielen gewann man nicht mehr in der Premier League. Dort befinden sich die „Spurs“ mit 30 Punkten mitten im Abstiegskampf. Zuletzt flog man auch gegen Atletico Madrid aus der Champions League raus – dort konnte sich Tottenham jedoch zumindest im Rückspiel erstmals 2026 über einen Sieg freuen.

Hütters Trainerlaufbahn
Für Hütter wäre es die erste Trainerstelle in England. Nach mehreren Stationen in Österreich (Altach, Grödig, Salzburg) zog es ihn zu den Young Boys Bern. Von dort ging er in die deutsche Bundesliga, wo er Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach trainierte. 

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Entlassung nach nur sechs Wochen
Igor Tudor muss bereits nach nur sieben Spielen und sechs Wochen seine Koffer packen. Er übernahm den Krisenverein nach dem Rauswurf des Dänen Thomas Frank, konnte die „Spurs“ allerdings nicht zurück auf die erfolgsspur bringen.

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