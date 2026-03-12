Rauferei vor Schule: Lehrer rief Polizei um Hilfe

Softgun hervorgeholt

Wie die Erhebungen ergaben, hatte der 16-Jährige offenbar eine Softgun bei sich und im Gerangel hervorgeholt, um seinen Widersacher einzuschüchtern. Als die zu Hilfe gerufenen Exekutivbeamten schon auf dem Weg zur Schule waren, ließ der Jugendliche die Softgun in einem Mistkübel verschwinden. Die „Waffe“ wurde sichergestellt. Der handfeste Streit ging ohne Verletzungen aus. Der Sachverhalt liegt bei der Staatsanwaltschaft Eisenstadt auf.