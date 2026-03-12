Rauferei vor Schule: Lehrer rief Polizei um Hilfe

Wilde Szenen spielten sich am Donnerstag um 8 Uhr in der Früh vor dem Schulgebäude der HAK und dem Pannoneum in Neusiedl am See ab. Zwei 16-Jährige sind sich in die Haare geraten.
Bei der Rauferei zog ein Jugendlicher einen Gegenstand, der wie eine Schusswaffe aussah. Ein Lehrer, der den Vorfall beobachtet hat, alarmierte die Polizei. Kurz nach dem Eintreffen konnten die Beamten den Fall bereits aufklären.
Softgun hervorgeholt
Wie die Erhebungen ergaben, hatte der 16-Jährige offenbar eine Softgun bei sich und im Gerangel hervorgeholt, um seinen Widersacher einzuschüchtern. Als die zu Hilfe gerufenen Exekutivbeamten schon auf dem Weg zur Schule waren, ließ der Jugendliche die Softgun in einem Mistkübel verschwinden. Die „Waffe“ wurde sichergestellt. Der handfeste Streit ging ohne Verletzungen aus. Der Sachverhalt liegt bei der Staatsanwaltschaft Eisenstadt auf.
Ermittlungen laufen weiter
Kaum hatte sich die Situation beruhigt, ging eine weitere Anzeige ein. Im Schulgebäude ist erneut ein „waffenähnlicher Gegenstand“ gesichtet worden. Die Polizei kontrollierte daraufhin alle Klassenräume, ein verdächtiges Fundstück war jedoch nicht zu finden. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.
