Erhebliche Lawinengefahr ab der Waldgrenze

Zurzeit sind die Bedingungen ohnehin schwierig für Wintersportler: Laut dem Salzburger Lawinenbericht gilt oberhalb der Waldgrenze die Stufe 3 – also erhebliche Gefahr von Lawinenabgängen. Laut Experten sind Gefahrenstellen durch den frischen Schneefall der vergangenen Tage schwer erkennbar. An steilen und besonnten Hängen können sich spontane Lawinen lösen. Für alle Wintersportler, die am Wochenende in den Bergen unterwegs sind, gilt: mit großer Vorsicht vorgehen.