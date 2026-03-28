Erhebliche Lawinengefahr ab der Waldgrenze

Der Neuschnee in den Gebirgsregionen erhöht die Gefahr von Lawinen: Zurzeit gilt ab der Waldgrenze eine erhebliche Lawinengefahr – Stufe 3 der fünfteiligen Skala. Gefahrenstellen seien schwer erkennbar und an Sonnenhängen könne es zu spontanen Lawinenabgängen kommen, heißt es im aktuellen Lawinenbericht.
Erst am Vortag mussten 16 Bergretter in Neukirchen am Großvenediger drei in Not geratene Tourengeher suchen – und das, wie berichtet, bei widrigen Witterungsverhältnissen. Die drei Tschechen galten kurzzeitig als vermisst, nachdem sie nicht, wie geplant, bei der Kursingerhütte auf 2558 Metern erschienen waren. Die Erleichterung war jedenfalls groß, als die drei Wintersportler die Hütte doch noch etliche Stunden später erreichten.
Zurzeit sind die Bedingungen ohnehin schwierig für Wintersportler: Laut dem Salzburger Lawinenbericht gilt oberhalb der Waldgrenze die Stufe 3 – also erhebliche Gefahr von Lawinenabgängen. Laut Experten sind Gefahrenstellen durch den frischen Schneefall der vergangenen Tage schwer erkennbar. An steilen und besonnten Hängen können sich spontane Lawinen lösen. Für alle Wintersportler, die am Wochenende in den Bergen unterwegs sind, gilt: mit großer Vorsicht vorgehen.
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