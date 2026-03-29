Mitten im Nachtleben
Autofahrer fährt in Menschenmenge – Festnahme
Die Polizei im britischen Derby hat einen Mann festgenommen. Er soll in der Innenstadt mit seinem Fahrzeug in eine Ansammlung von Fußgängern gefahren sein. Es gibt sieben Verletzte, einige davon schwer. Dem Fahrer wird versuchter Mord vorgeworfen.
Nach Angaben der Polizei der Grafschaft Derbyshire ereignete sich der Vorfall am Samstagabend im Stadtzentrum von Derby.
Einige der Angefahrenen seien schwer verletzt, aber niemand lebensbedrohlich, hieß es. Rettungskräfte versorgten die Opfer und brachten sie ins Spital.
„Mit Absicht“
Kurz nach dem Vorfall hielten Beamte ein Fahrzeug an, das mutmaßlich an dem Vorfall beteiligt war. Der Fahrer, ein ursprünglich aus Indien stammender Mann in den Dreißigern, wurde festgenommen und bleibe in Polizeigewahrsam, hieß es weiter. Der Mann habe „mit Absicht“ schwere Verletzungen durch gefährliches Fahren verursacht, so die Polizei.
Ermittlungen zu Motiv
Ermittlungen zum Hintergrund und möglichen Motiven der Tat liefen weiter. Man gehe nicht davon aus, dass weiter Gefahr bestehe. Die Polizei bat um Hinweise aus der Bevölkerung zu einem schwarzen Wagen, der an den Geschehnissen beteiligt gewesen sein soll. Die Straße Friar Gate, in der das Auto in die Fußgänger hineinfuhr, sowie umliegende Straßen waren auch am Sonntag weiter abgesperrt.
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