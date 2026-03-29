Autofahrer fährt in Menschenmenge – Festnahme

Ermittlungen zu Motiv

Ermittlungen zum Hintergrund und möglichen Motiven der Tat liefen weiter. Man gehe nicht davon aus, dass weiter Gefahr bestehe. Die Polizei bat um Hinweise aus der Bevölkerung zu einem schwarzen Wagen, der an den Geschehnissen beteiligt gewesen sein soll. Die Straße Friar Gate, in der das Auto in die Fußgänger hineinfuhr, sowie umliegende Straßen waren auch am Sonntag weiter abgesperrt.