Unfall bei Abfahrt von der Glockner-Südflanke

Für Abfahrt über die Flanke entschieden

Die Route führte mit Tourenschiern über das Ködnitzkees, die Adlersruhe und das Eisleitl auf den Großglockner. Nach erfolgreicher Begehung des Gipfels stieg die Gruppe über die Aufstiegsroute ab. Vor der Einmündung in die Südflanke wurde gemeinsam entschieden, über die 40 Grad steile Südflanke abzufahren.