Skitouren-Gruppe wurde per Helikopter geborgen

Der Mann war nicht allein unterwegs, sondern Teil einer sechsköpfigen Gruppe. Die anderen Mitglieder dieser Gruppe trauten sich nach dem Vorfall allerdings nicht mehr, den Hang weiter zu befahren. Stattdessen wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Die Bergung der sechs Personen erfolgte durch den Polizeihubschrauber „Libelle“. Alle Gruppenmitglieder waren mit vollständiger Notfallausrüstung unterwegs.