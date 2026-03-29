Skitouren-Gruppe wurde per Helikopter geborgen

Ein 32-jähriger Wintersportler löste am Samstag in Lech am Arlberg ein Schneebrett und wurde mitgerissen. Der Mann überstand den Vorfall unbeschadet, doch die Gruppe war danach nicht mehr „fahrbereit“.
Am Samstag gegen 13.30 Uhr war ein 32-jähriger Varianten-Skifahrer im freien Gelände in Lech am Arlberg im Bereich „Ochsengümple“ unterwegs, als er ein kleines Schneebrett auslöste. Er wurde von der Lawine mitgerissen und kam schlussendlich unverletzt auf der Oberfläche der Schneemassen zum Stillstand.
Der Mann war nicht allein unterwegs, sondern Teil einer sechsköpfigen Gruppe. Die anderen Mitglieder dieser Gruppe trauten sich nach dem Vorfall allerdings nicht mehr, den Hang weiter zu befahren. Stattdessen wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Die Bergung der sechs Personen erfolgte durch den Polizeihubschrauber „Libelle“. Alle Gruppenmitglieder waren mit vollständiger Notfallausrüstung unterwegs.
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