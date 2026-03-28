Lenker fand einen schwer verletzten Forstarbeiter

Obwohl er schwere Verletzungen erlitten hatte, konnte sich im obersteirischen Admont ein Forstarbeiter noch zu einer Straße schleppen. Dort fand ihn dann ein Fahrzeuglenker.
Laut Polizei war der 36-Jährige aus dem Bezirk Liezen im Ortsteil Weng alleine bei gewerblichen Forstarbeiten, als es am Samstag gegen 9.30 Uhr nördlich der Lauferbauerbrücke zum Unglück kam. Was genau passiert, konnte bisher noch nicht restlos geklärt werden. Der Mann dürfte nach derzeitigem Ermittlungsstand jedenfalls von einem großen Ast am Körper getroffen worden sein.
Der Schwerverletzte schaffe es noch, die 300 Meter abwärts gelegene Straße zu erreichen. Dort fand ihn ein Fahrzeuglenker, der die Rettungskette in Gang setzte. Der 36-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 99 in das LKH Leoben geflogen.
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