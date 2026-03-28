Lenker fand einen schwer verletzten Forstarbeiter

Laut Polizei war der 36-Jährige aus dem Bezirk Liezen im Ortsteil Weng alleine bei gewerblichen Forstarbeiten, als es am Samstag gegen 9.30 Uhr nördlich der Lauferbauerbrücke zum Unglück kam. Was genau passiert, konnte bisher noch nicht restlos geklärt werden. Der Mann dürfte nach derzeitigem Ermittlungsstand jedenfalls von einem großen Ast am Körper getroffen worden sein.