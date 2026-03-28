Innsbruckerin fiel auf falschen „Musikstar“ hinein

Achtung bei Social Media! Eine Tirolerin ließ sich wochenlang von einem angeblichen Star austricksen und überwies dem Unbekannten mehrere tausend Euro. Das Geld ist nun wohl futsch.
Zwischen dem 18. Februar und 28. März wurde eine Innsbruckerin Opfer eines perfiden Online-Betrugs. Ein unbekannter Täter gab sich auf einer Social-Media-Plattform als Mitglied einer weltbekannten Band aus und gewann so das Vertrauen der Frau.
„Bandmitglied“ zweimal Geld überwiesen
Durch gezielte Täuschung überzeugte der Betrüger das Opfer, insgesamt zwei Überweisungen in einem hohen vierstelligen Eurobetrag zu tätigen. Erst danach erkannte die Geschädigte, dass es sich um einen Betrug handelte.
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