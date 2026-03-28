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1:1 gegen Dornbirn

FC Lustenau behält im Frühjahr eine weiße Weste

Vorarlberg
28.03.2026 18:55
Dornbirn-Verteidiger Ben Brzaj traf zum 1:1 gegen den FC Lustenau.
Dornbirn-Verteidiger Ben Brzaj traf zum 1:1 gegen den FC Lustenau.(Bild: Shourot Maurice)
Porträt von Vorarlberg Sport
Von Vorarlberg Sport

1:1 endete das Ländlederby zwischen dem FC Lustenau und dem FC Dornbirn, damit konnten beide Teams am Ende zufrieden sein. Die Lauteracher dagegen dürften mit ihrem 2:2 gegen Reichenau gehadert haben – den Ausgleich kassierten die Hofsteiger erst kurz vor Ende.

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Chancen, das Derby für sich zu entscheiden, hatten beim Aufeinandertreffen des FC Lustenau und des FC Dornbirn im Stadion an der Holzstraße beide Teams. Schlussendlich aber teilte man sich die Punkte, womit beide Ländle-Klubs zufrieden sein konnten – die Rothosen kletterten wieder auf Platz zwei, der FCL fixierte den Platz im Mittelfeld. Lustenau-Stürmer Kerim Kalkan scheiterte zwar erst mit einem Elfmeter an FCD-Goalie Raphael Morscher, traf aber wenige Minuten später doch zum 1:0. Dornbirn-Verteidiger Ben Brzaj glich per Kopf nach einem Eckball aus.

Später Ausgleich
Geärgert haben dürften sich die Lauteracher. Denn gegen Reichenau – das am letzten Spieltag schon dem FC Lustenau mit 1:4 unterlegen war – gingen die Hofsteiger nach einem 0:0 zur Pause mit 2:0 in Führung. Kassierten dann aber bald das erste Gegentor und drei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit sogar auch noch den Ausgleich zum 2:2-Unentschieden, das den Lauterachern in der Tabelle nicht weiterhilft.

Werner Grabher und seine Hohenemser waren spielfrei.
Werner Grabher und seine Hohenemser waren spielfrei.(Bild: GEPA)

Wegen Neuschnee abgesagt und auf den 21. April neu terminisiert wurde das Spiel der Altach Juniors beim SC Imst. Sowieso pausieren durfte Hohenems, Coach Werner Grabher und sein Team waren spielfrei.

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