FC Lustenau behält im Frühjahr eine weiße Weste

Chancen, das Derby für sich zu entscheiden, hatten beim Aufeinandertreffen des FC Lustenau und des FC Dornbirn im Stadion an der Holzstraße beide Teams. Schlussendlich aber teilte man sich die Punkte, womit beide Ländle-Klubs zufrieden sein konnten – die Rothosen kletterten wieder auf Platz zwei, der FCL fixierte den Platz im Mittelfeld. Lustenau-Stürmer Kerim Kalkan scheiterte zwar erst mit einem Elfmeter an FCD-Goalie Raphael Morscher, traf aber wenige Minuten später doch zum 1:0. Dornbirn-Verteidiger Ben Brzaj glich per Kopf nach einem Eckball aus.