Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jetzt nachrüsten

Rauch ist der unmerkliche Killer bei Bränden

Burgenland
29.03.2026 11:00
Geräte, die Schlafende rechtzeitig warnen, gibt es in verschiedenen Formen zu Zimmern passend.
Geräte, die Schlafende rechtzeitig warnen, gibt es in verschiedenen Formen zu Zimmern passend.(Bild: LFV.Bgld)

Warum Rauchwarnmelder in keinem Haus und keiner Wohnung fehlen dürfen, erklären die Zahlen von Brandopfern. Bricht in der Nacht ein Brand aus, sterben Menschen meist nicht durch die Flammen, sondern durch den giftigen Rauch.

0 Kommentare

Ein unbemerkter Brand, Menschen im Schlaf – und nur Augenblicke entscheiden über Leben und Tod. Das dramatische Szenario ist trauriger Alltag. Feuerwehrsprecher Günter Prünner: „Menschen sterben bei Wohnungsbränden meist nicht durch Flammen, sondern durch giftigen Rauch.“ Laut Experten kommen so 70 Prozent der Brandopfer ums Leben.

Wer schläft, bekommt den Rauch nicht mit
Im Schlaf riecht man keinen Rauch, wenige Atemzüge führen zur Bewusstlosigkeit. Genau hier setzen Rauchwarnmelder an. Sie erkennen Rauchpartikel frühzeitig und schlagen mit lautem Signalton Alarm – meist rund 85 Dezibel stark. Laut genug, um Tiefschlafende zu wecken. Diese wenigen Sekunden können entscheidend sein, um sich und andere rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. In Neubauten ist der Einbau seit 2008 vorgeschrieben. Leider haben davor errichtete Häuser und Wohnungen oft noch keine Geräte installiert. Prünner: „Da besteht dringender Nachholbedarf. Ein Rauchwarnmelder ist bereits ab 10 bis 30 Euro erhältlich.“ Er wird an der Decke montiert, idealerweise in Schlaf- und Kinderzimmern, Wohnräumen und Fluren. Wichtig ist geprüfte Qualität der Norm EN14604 oder das „Q“-Qualitätszeichen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
29.03.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
5° / 8°
Symbol leichter Regen
Güssing
6° / 11°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
5° / 8°
Symbol bedeckt
Neusiedl am See
4° / 8°
Symbol bedeckt
Oberpullendorf
5° / 9°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Der deutsche Bundesrat hat strengere Regeln für Empfängerinnen und Empfänger der Grundsicherung ...
Auch Eltern betroffen
Deutschland verschärft Regeln für Grundsicherung
Tagelang wurde um den Buckelwal gebangt, Freitagmorgen herrschte zunächst Erleichterung. Doch ...
Kampf um jeden Meter
Tierdrama geht weiter: Buckelwal auf Zickzack-Kurs
Wer zu wenige Strafzettel ausstellte, wurde zum Rapport beordert. Dem wollte ein Polizist ...
Polizist verurteilt
Immer mehr Strafzettel wegen „Stricherlliste“
Iranischer Drohnenangriff auf Kuwait am Mittwoch: Mit russischen Drohnen könnte Teheran ...
Will Regime stärken
Geheimdienste: Russland schickt dem Iran Drohnen
Seit mehreren Tagen wird in Deutschland versucht, einen gestrandeten Wal zu retten.
Steckt in Bucht fest
Deutsche bangen um gestrandeten Buckelwal
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
20-Jährige starb am Weg zur Mathematik-Schularbeit
125.696 mal gelesen
Krone Plus Logo
Im Mona-Lisa- Tunnel kam es am Donnerstagmorgen zu dem schweren Unfall.
Steiermark
Schock: Star-Trompeter bricht live im TV zusammen
94.812 mal gelesen
Toni Maier, hier bei einem früheren Auftritt, brach Samstagabend zusammen. 
Oberösterreich
20-Jährige starb bei Frontalkollision in Tunnel
88.310 mal gelesen
Das Auto der Schülerin wurde völlig zerstört.
Innenpolitik
Social-Media-Verbot fix, aber noch offene Fragen
1345 mal kommentiert
Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS), Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) und ...
Wirtschaft
So bekämpfen Nachbarländer horrende Spritpreise
958 mal kommentiert
In Zagreb in Kroatien bildeten sich Warteschlangen vor den Tankstellen.
Innenpolitik
Gewessler: Strafen für Windkraft-Verweiger zu mild
938 mal kommentiert
Mehr Burgenland
Seit Mittwoch vermisst
59-Jähriger wurde tot aus Fluss geborgen
Altes Handwerk
Die letzten Hüter des Segens der Oster-Ratschen
Scharfe Kritik
Doskozil: „Polizeireform ist ein Belastungspaket“
Verdienter Funktionär
Trauer um Ex-Präsidenten der Landwirtschaftskammer
Krone Plus Logo
„Agratt Burgenland“
Die Auflösung des Roma-Lagers Lackenbach
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf