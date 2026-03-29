Rauch ist der unmerkliche Killer bei Bränden

Wer schläft, bekommt den Rauch nicht mit

Im Schlaf riecht man keinen Rauch, wenige Atemzüge führen zur Bewusstlosigkeit. Genau hier setzen Rauchwarnmelder an. Sie erkennen Rauchpartikel frühzeitig und schlagen mit lautem Signalton Alarm – meist rund 85 Dezibel stark. Laut genug, um Tiefschlafende zu wecken. Diese wenigen Sekunden können entscheidend sein, um sich und andere rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. In Neubauten ist der Einbau seit 2008 vorgeschrieben. Leider haben davor errichtete Häuser und Wohnungen oft noch keine Geräte installiert. Prünner: „Da besteht dringender Nachholbedarf. Ein Rauchwarnmelder ist bereits ab 10 bis 30 Euro erhältlich.“ Er wird an der Decke montiert, idealerweise in Schlaf- und Kinderzimmern, Wohnräumen und Fluren. Wichtig ist geprüfte Qualität der Norm EN14604 oder das „Q“-Qualitätszeichen.