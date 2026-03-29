Rauch ist der unmerkliche Killer bei Bränden

Warum Rauchwarnmelder in keinem Haus und keiner Wohnung fehlen dürfen, erklären die Zahlen von Brandopfern. Bricht in der Nacht ein Brand aus, sterben Menschen meist nicht durch die Flammen, sondern durch den giftigen Rauch.
Ein unbemerkter Brand, Menschen im Schlaf – und nur Augenblicke entscheiden über Leben und Tod. Das dramatische Szenario ist trauriger Alltag. Feuerwehrsprecher Günter Prünner: „Menschen sterben bei Wohnungsbränden meist nicht durch Flammen, sondern durch giftigen Rauch.“ Laut Experten kommen so 70 Prozent der Brandopfer ums Leben.
Wer schläft, bekommt den Rauch nicht mit
Im Schlaf riecht man keinen Rauch, wenige Atemzüge führen zur Bewusstlosigkeit. Genau hier setzen Rauchwarnmelder an. Sie erkennen Rauchpartikel frühzeitig und schlagen mit lautem Signalton Alarm – meist rund 85 Dezibel stark. Laut genug, um Tiefschlafende zu wecken. Diese wenigen Sekunden können entscheidend sein, um sich und andere rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. In Neubauten ist der Einbau seit 2008 vorgeschrieben. Leider haben davor errichtete Häuser und Wohnungen oft noch keine Geräte installiert. Prünner: „Da besteht dringender Nachholbedarf. Ein Rauchwarnmelder ist bereits ab 10 bis 30 Euro erhältlich.“ Er wird an der Decke montiert, idealerweise in Schlaf- und Kinderzimmern, Wohnräumen und Fluren. Wichtig ist geprüfte Qualität der Norm EN14604 oder das „Q“-Qualitätszeichen.
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