„Skrupellosen Beschluss rasch korrigieren!“

So viel mehr als ein Notarzt

Weil es damals – wie auch in den künftigen Gesundheitsplänen des Landes – in „keine starre Schublade“ passte, wurde es als Pilotprojekt geführt. Bis heute. Dafür wurde ein nachts besetzter Sonder-Notarztstützpunkt im Pflegeheim integriert, um vor allem die weiten Strecken ins Hinterland von mehr als 30 Minuten für den Notarzt in Waidhofen an der Thaya zu übernehmen. Zudem stehen die Raabser als „Backup“ bereit, wenn der Waidhofner Notfallmediziner bereits im Einsatz ist. Weiters übernimmt der Stützpunkt aber auch den Ärztedienst 141 und deckt Visiten in einem riesigen Gebiet ab. Und zusätzlich kümmert man sich auch noch um die ärztliche Betreuung im Pflegeheim.