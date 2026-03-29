Kroatien könnte Energie-Achse für Europa werden

Die „Krone“ war mit dabei und bekam einen Eindruck vom Blick der kroatischen Politik auf die EU. Premierminister Andrej Plenković von der Partei HDZ (Kroatische Demokratische Gemeinschaft) sagt auch: „Ein EU-Beitritt der Staaten des Westbalkans ist entscheidend für die Wirtschaftsentwicklung.“ Gerade inmitten aktueller energiepolitischer Unsicherheiten kristallisiert sich heraus: Kroatien könnte einen wesentlichen Beitrag zur Energiegiesicherheit in Zentraleuropa leisten. Durch den Ausbau des Gas-Terminals auf Krk wird Kroatien zu einem wichtigeren „Player“ für andere Länder – vorausgesetzt, die Pipeline-Infrastruktur Richtung Österreich und Bayern wird rasch erweitert.