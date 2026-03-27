Warum Firmen Fuß fassen im Urlaubsland am Balkan

Heimische Firmen zieht es in sonnigere Regionen. Ganze 60 Unternehmen aus NÖ haben in Kroatien schon Fuß gefasst. Österreichweit sind es sogar über 800. Nur einen Katzensprung entfernt, ist Kroatien ein sehr attraktiver Standort geworden für Niederlassungen. Aber was verspricht der Balkan? Der Dämmstoff-Riese Austrotherm sieht das Potenzial am Wohnmarkt. Die Styropor-Platten, die von Austrotherm angefertigt werden machen Wohnen günstiger, klimafreundlicher – und vor allem gemütlicher.

Weil es viel billiger ist, von NÖ nur das Granulat nach Kroatien zu liefern, und dort erst die Styropor-Platten zu pressen, gibt es seit September einen neuen Standort bei Zagreb. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner besuchte den Austrotherm-Stützpunkt, in den die Firma zwölf Millionen Euro investierte. Nötig waren sie für moderne Maschinen und über 30 neue Arbeitsplätze, die geschaffen wurden.