Stürmische „Marlies“ sorgt weiter für Hochbetrieb

Auf windige Verhältnisse muss man sich auch am Sonntag noch einstellen. Laut Wetterdienst Ubimet liegt der Schwerpunkt im Grazer Bergland und im Wechselgebiet. Am Montag sollte der Spuk dann endgültig vorbei sein, in der Karwoche spielt der Wind laut den Wetterexperten keine Rolle mehr.