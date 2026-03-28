Stürmische „Marlies“ sorgt weiter für Hochbetrieb

Insgesamt weit mehr als 500 Feuerwehreinsätze zog das Sturmtief „Marlies“ in der Steiermark seit Donnerstag nach sich. Obwohl die Intensität langsam nachließ, hatten die Helfer auch am Samstag alle Hände voll zu tun.
So etwa in Gaal bei Knittelfeld, wo kräftige Böen das Dach eines Wirtschaftsgebäudes mit sich rissen. Teile davon wurden bis zu 150 Meter weit ins Gelände verweht. Die Sicherung des beschädigten Dachs dauerte mehrere Stunden, auch die Knittelfelder Bergrettung half aus.
Über 100 Einsätze in Weiz und Graz-Umgebung
Die meisten Einsätze gab es seit Wochenmitte im Bereichsfeuerwehrverband Weiz mit 130 (Stand Samstagmittag), knapp gefolgt von Graz-Umgebung (128) und Hartberg (98). Mit Feldbach (46), Fürstenfeld (30) und Leibnitz (27) verzeichneten auch andere Bereiche der südlichen Steiermark Dutzende Alarmierungen.
Auf windige Verhältnisse muss man sich auch am Sonntag noch einstellen. Laut Wetterdienst Ubimet liegt der Schwerpunkt im Grazer Bergland und im Wechselgebiet. Am Montag sollte der Spuk dann endgültig vorbei sein, in der Karwoche spielt der Wind laut den Wetterexperten keine Rolle mehr.
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