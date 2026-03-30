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Stammstrecken-Sperre

Kürzere Intervalle der U-Bahn ersetzen 364 Busse

Niederösterreich
30.03.2026 05:00
Verkehrslandesrat Udo Landbauer will Pendler auf die Wiener U-Bahnlinien „umleiten“.
Verkehrslandesrat Udo Landbauer will Pendler auf die Wiener U-Bahnlinien „umleiten“.(Bild: Krone KREATIV/NLK Khittl, Hans Klaus Techt/APA/picturedesk.com)
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Von Niederösterreich-Krone

Im Sommer beginnen mit den Sanierungsarbeiten auf der S-Bahn-Stammstrecke harte Zeiten für Wien-Pendler. Verkehrsplaner diesseits und jenseits der Stadtgrenze haben Ersatzangebote für Pendler aus Niederösterreich ausgetüftelt.

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Seit bekannt ist, dass die Wiener S-Bahnstammstrecke ab dem Sommer monatelang gesperrt ist, werden für diese Zeit vehement Schnellbusse aus dem Umland in die Bundeshauptstadt gefordert. Jetzt hat Verkehrslandesrat Udo Landbauer die Ersatzpläne vorgelegt – und dabei wird nur zum Teil auf Busse gesetzt.

Ersatzbusse im Sommer
Während der Sommersperren zwischen Praterstern und Floridsdorf sowie Praterstern und Süßenbrunn, Jedlersdorf und Gerasdorf sind zwei Ersatzbuslinien, ein Shuttlebus zwischen dem Bahnhof Wien-Meidling und der U4-Station Längenfeldgasse sowie Expressbusse aus Korneuburg, Wolkersdorf, Gerasdorf und Süßenbrunn zu U-Bahn-Knoten geplant.

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Umleitung auf Schiene
Während der Hauptsperre zwischen Praterstern und Wien-Hauptbahnhof von September 2026 bis November 2027 wird indes vor allem auf kürzere Intervalle bei den U-Bahnlinien U1, U2, U4 und U6 gesetzt. Zudem verkehren die Straßenbahnen O, 62 und 18 in kürzeren Intervallen. Die Linie 62 wird zudem umgeleitet und fährt ab Meidling über Matzleinsdorfer Platz und Hauptbahnhof zum Quartier Belvedere. Die Linie 18 wird von der Schlachthausgasse bis zur U2-Station Stadion verlängert.

U-Bahn flotter als Bus
„Ein großflächiger Ersatzverkehr mit Regionalbussen wäre nicht leistungsfähig“, sagt Landbauer. Die Busse würden im Stau stehen. Allein durch die kürzeren U-Bahn-Intervalle würden stündlich zusätzliche Kapazitäten für Pendler geschaffen, die mehr als 364 Bussen entsprechen, rechnet der Landesrat vor.

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