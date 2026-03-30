Kürzere Intervalle der U-Bahn ersetzen 364 Busse

Umleitung auf Schiene

Während der Hauptsperre zwischen Praterstern und Wien-Hauptbahnhof von September 2026 bis November 2027 wird indes vor allem auf kürzere Intervalle bei den U-Bahnlinien U1, U2, U4 und U6 gesetzt. Zudem verkehren die Straßenbahnen O, 62 und 18 in kürzeren Intervallen. Die Linie 62 wird zudem umgeleitet und fährt ab Meidling über Matzleinsdorfer Platz und Hauptbahnhof zum Quartier Belvedere. Die Linie 18 wird von der Schlachthausgasse bis zur U2-Station Stadion verlängert.