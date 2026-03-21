Plötzlich Sorge um Pendler in (fast) jeder Partei

„Rettet die Pendlerinnen und Pendler!“ Mit diesem dramatischen Aufruf springen die NEOS jenen Landsleuten zur Seite, deren Fahrt zur Arbeit ab September zu einer täglichen Odyssee zu werden droht. Über ein Jahr lang wird die Stammstrecke, also die bahntechnische Hauptverkehrsachse durch Wien, wegen Sanierungsarbeiten gesperrt. „Chaos und Frust der Pendler müssen abgemildert werden“, fordert NEOS-Landeschefin Indra Collini. Ihr Verkehrssprecher Christoph Müller legt dazu ein in eine Petition verpacktes, pinkes Forderungspaket vor. Es reicht von der Ausweitung der Kernzone 100 über Schnellbuslinien aus dem Umland zu U-Bahn-Stationen bis hin zu mehr Zügen auf der Franz-Josefs-Bahn.