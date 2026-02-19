„Für Autos aller Pendler gibt es keinen Platz“

Stadt erteilt Idee eine Absage

Was hält die Stadt von der Idee? „Für die Autos aller Pendler, die bislang täglich mit der Schnellbahn nach Wien kommen, gibt es schlichtweg keinen Platz in der Stadt“, sagt Gemeinderat und Vorsitzender des Mobilitätsausschusses Omar Al-Rawi. Wien baue laufend den öffentlichen Verkehr aus, eine grenzüberschreitende Straßenbahn bis Schwechat sei an Niederösterreich gescheitert. Al-Rawi: „Eine Einladung an alle, mit dem Auto nach Wien zu kommen, kann nicht die Lösung sein und wäre das völlig falsche Signal.“