Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Höchstparkdauer bleibt

„Für Autos aller Pendler gibt es keinen Platz“

Wien
19.02.2026 15:15
Parkgaragen in den Außenbezirken sind stark ausgelastet.
Parkgaragen in den Außenbezirken sind stark ausgelastet.(Bild: Eva Manhart)
Porträt von Viktoria Graf
Von Viktoria Graf

Aufgrund der langen S-Bahnsperre fordert der ÖAMTC die Aufhebung der Höchstparkdauer. Die Stadt erteilt dem eine Absage.

0 Kommentare

Die Stammstrecke der Wiener Schnellbahn, die mit 250.000 Fahrgästen pro Werktag die meistfrequentierte Nahverkehrsstrecke des Landes ist, ist – wie berichtet – ab 7. September bis Ende Oktober 2027 ganze 14 Monate lang zwischen Praterstern und Hauptbahnhof gesperrt. Von 4. Juli bis 6. September ist der Abschnitt zwischen Floridsdorf und Praterstern außer Betrieb, hinzu kommen Sperren der nördlichen Anschlussstrecken, was vor allem Pendler aus etwa Wolkersdorf und Korneuburg betrifft.

Alternativen für Pendler
„Uns ist bewusst, dass die Modernisierung notwendig ist, allerdings stehen zwischenzeitlich kaum gleichwertige Alternativen für Pendelnde zur Verfügung“, merkt ÖAMTC-Verkehrsexperte Matthias Nagler an. Hinzukommt, dass im Sommer auch Teile der U3 und U4 wegen Sanierungen gesperrt werden. Der Mobilitätsclub betrachtet es daher als wichtig, die Pendler während dieser Zeit zu entlasten.

Konkret fordert der ÖAMTC eine befristete Ausnahme von der zulässigen Höchstparkdauer in den Außenbezirken. Die Ausnahmegenehmigung soll auf Antrag eingeholt werden können. „Vielen Pendlern wäre bereits sehr geholfen, wenn sie ihr Fahrzeug auch länger als die erlaubten zwei Stunden in einem Außenbezirk stehen lassen könnten. Schließlich sind die verfügbaren Park & Ride-Anlagen am Stadtrand bereits stark ausgelastet“, so Nagler.

Stadt erteilt Idee eine Absage
Was hält die Stadt von der Idee? „Für die Autos aller Pendler, die bislang täglich mit der Schnellbahn nach Wien kommen, gibt es schlichtweg keinen Platz in der Stadt“, sagt Gemeinderat und Vorsitzender des Mobilitätsausschusses Omar Al-Rawi. Wien baue laufend den öffentlichen Verkehr aus, eine grenzüberschreitende Straßenbahn bis Schwechat sei an Niederösterreich gescheitert. Al-Rawi: „Eine Einladung an alle, mit dem Auto nach Wien zu kommen, kann nicht die Lösung sein und wäre das völlig falsche Signal.“

Lesen Sie auch:
Die geplante Sperre der Schnellbahn-Stammstrecke sorgt in Niederösterreich für heftige ...
Schnellbahn-Sperre
„Rotes Licht“ für blau-gelbe Pendler?
14.02.2026
Bahnsperre in Wien
Öffi-Chefin rät: „Fahren Sie nicht zu Stoßzeiten“
12.02.2026
„Eine Pflanzerei“
Strafzettel-Orgien: Sheriffs kommen dreimal am Tag
11.09.2025

Auch Donaustadts Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy (SPÖ) hält wenig von dem Vorschlag: „Ich habe die Interessen der Donaustädter zu vertreten, daher bin ich natürlich gegen die Aufhebung der Höchstparkdauer. Das würde klar zulasten der hier ansässigen Bevölkerung gehen, dagegen verwehre ich mich entschieden.“ Die Bezirke Hietzing und Floridsdorf können dem Vorschlag ebenso wenig abgewinnen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
19.02.2026 15:15
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
-1° / 1°
Symbol Schneefall
Wien 11. Simmering
-1° / 1°
Symbol Schneefall
Wien 14. Penzing
-2° / 0°
Symbol Schneefall
Wien 19. Döbling
-2° / 1°
Symbol Schneefall
Wien 21. Floridsdorf
-3° / 1°
Symbol Schneefall

krone.tv

Schneechaos und Sturm
Rumänien: Flugausfälle und Verkehrsbehinderungen
Eine App soll lange Warteschlangen an den kubanischen Tankstellen verhindern.
Sprit nur noch per App
Kuba: „Ticket“-System sorgt für langes Warten
Bundeskanzler Friedrich Merz will mit Frankreich im Rahmen einer nuklearen Abschreckung ...
Nukleare Abschreckung
Merz schließt Beschaffung deutscher Atomwaffen aus
Abtransport erfolgte mit Sattelschlepper: Kolportiert werden mindestens 20 Tonnen an verendeten ...
Welse bis 1,70 Meter
Grausames Massensterben von Donaufischen in der Au
Löscharbeiten nach einem heftigen Luftschlag gegen die ukrainische Hauptstadt
Stütze für Ukraine
„Ohne Europas Hilfe hätte Putin längst gewonnen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
150.705 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung in Groß Gerungs (NÖ) aufgefunden, ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
135.069 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Tirol
Auf Pensionierung folgte jetzt Gartencenter-Pleite
114.812 mal gelesen
Der Betrieb ist bereits seit Sommer 2025 geschlossen.
Innenpolitik
Polternde Politiker: Wenn Fakten Fastenzeit haben
1671 mal kommentiert
Der blaue „Dirigent“: FPÖ-Herbert Kickl holte beim traditionellen Aschermittwoch seiner Partei ...
Innenpolitik
Große Empörung über Kickls Aschermittwochs-Rede
1266 mal kommentiert
Beim traditionellen Aschermittwochs-Event der FPÖ in Ried hat FPÖ-Chef Herbert Kickl zum ...
Kolumnen
Vertrauen verloren: Es ist Schluss mit lustig!
802 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Mehr Wien
Krone Plus Logo
40 Tage Verzicht
Kein Fleisch, nichts Süßes: Wer fastet heute noch?
Höchstparkdauer bleibt
„Für Autos aller Pendler gibt es keinen Platz“
Kronedeal sichern!
Letzte Chance für die“KÖRPERWELTEN“ in Wien
Vertrauen erschlichen
Falscher Freund zockte Seniorin Tausende Euro ab!
In der Josefstadt
Tickets für einen besonderen Theaterabend gewinnen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf